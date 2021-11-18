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Казахстанцы не смогли выйти в полуфинал этапа Кубка мира по шорт-треку

18 Ноября 2021 21:35
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Казахстанцы не смогли выйти в полуфинал этапа Кубка мира по шорт-треку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 ноября, в Дебрецене (Венгрия) стартовал третий этап Кубка мира по шорт-треку. Двум казахстанцам в первый соревновательный день удалось дойти до 1/4 финала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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На дистанции 1500 метров отметились Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов. Они успешно преодолели стартовый раунд. Однако «забуксовали» в четвертьфинале.

Они не смогли стать участниками полуфиналов - Адиль и Еркебулан в своих забегах финишировали четвертыми.


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