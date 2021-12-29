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Казахстанцы не преодолели квалификацию на «Турне четырех трамплинов»

29 Декабря 2021 20:18
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Казахстанцы не преодолели квалификацию на «Турне четырех трамплинов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Оберстдорфе (Германия) стартовал престижный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В рамках первого этапа состоялась квалификация. Однако представителям команды Казахстана попасть в число 50-ти сильнейших, которые выступят на основных соревнованиях, не удалось.

Сергей Ткаченко стал 52-м, Сабиржан муминов - 54-м, а Данил Васильев - 58-м.

Второй этап также примет Германия. Оставшиеся два пройдут в Австрии.


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