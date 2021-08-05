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Казахстанцы не могут зарегистрировать авто из-за технического сбоя базы данных таможни

5 Августа 2021 17:06
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Казахстанцы не могут зарегистрировать авто из-за технического сбоя базы данных таможни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зафиксирован сбой в информационной системе таможни. По этой причине в СпецЦОНах РК временно приостановлена регистрация новых автомобилей. При постановке на учет операторы спецЦОНа не могут зарегистрировать новое транспортное средства – из-за сбоя базы данных таможни от госоргана приходит отказ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».

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«Из-за сбоя недоступна услуга по постановке на учет новых транспортных средств. Это касается именно автомобилей, которые граждане приобретают непосредственно из автосалонов. Ответственным органом ведется работа во восстановлению информационной системы. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства» - сказал Бахтияр Мухаметкалиев, управляющий директор по сервису Госкорпорации «Правительство для граждан».

О восстановлении системы и возобновлении приема клиентов по услуге регистрации новых авто будет сообщено дополнительно.


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#Транспорт   #Цифровой Казахстан  
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