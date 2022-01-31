Казахстанцы не имеют зависимости от лотереи - соцопрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исследовательский институт «Общественное мнение» провел социологический опрос, который показал, что зависимости от лотереи у казахстанцев нет, сообщает пресс-служба Единого оператора лотереи АО «Сәтті Жұлдыз», передает МИА «Казинформ».

Опрос был проведен по репрезентативной выборке, а основными критериями выборки были пол и возраст.

На основе проведенного анализа можно выделить следующие основные выводы:

Среди опрошенных, участвуют в лотерее 37,3%, из них более двух лет назад приобретали лотерейные билеты 20,3%, в настоящий момент – 17,0%.

Сама же частота среди участвующих оказалась достаточно низкой. Большинство покупают билеты раз в год (64,7%), 12,9% - раз в месяц.

Предпочтение отдается тиражным и моментальным лотереям. И в ТОП-3 популярных лотерей входят TeleBingo (56,3%), Loto 6/49 (22,1%), 777 бумажная/моментальная (17,9%).

Большинство опрошенных заявили, что в месяц могут потратить на лотерейные билеты до 5000 тенге – 75,7%.

Основная причина участия почти для половины опрошенных – это сам процесс лотереи, ожидания, время досуга, сам же выигрыш не всегда важен.

Вместе с тем для трети игроков считают, что это интересная возможность улучшить свое материальное положение, которая не отнимает много финансов и времени.

Большинство участников социологического опроса не считают себя зависимыми (95,1%). При этом доля респондентов, не участвующих в лотерее, составляет – 62,7%.

Минимален был процент и не участвующих в лотерее по религиозным причинам, что доказывает, что лотерея в Казахстане – это социальный проект, в первую очередь, дающий людям возможность с интересом провести досуг, а не способ заработать, как можно больше денег.

Мировой опыт лотереи в США, ОАЭ и других стран, на примере показывает, какая польза обществу приносит лотерейная деятельность в спорте, культуре, образовании и благотворительности.