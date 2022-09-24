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    09:29, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанцы назвали главные трудности при работе на удаленке

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане более 10 тысяч соискателей на онлайн-платформе компании HeadHunter (hh.kz) трудоустроились на вакансии с удаленным графиком работы. По данным компании, два года назад этот показатель был меньше в три раза, передает МИА «Казинформ».

    Прелести работы из дома в дни пребывания на карантине смогла оценить большая часть казахстанцев, чей рабочий функционал это позволял. В результате некоторые компании и работники приняли решение о полной либо частичной удаленке. Но со временем, у удаленной работы проявляются и свои минусы. Ими поделились соискатели платформы. В большинстве это IТ-специалисты, менеджеры по продажам, репетиторы и бухгалтеры.

    Некоторые из перечисленных проблем:

    1. Трудности с самодисциплиной

    С одной стороны, много отвлекающих факторов мешают работе и рабочий день получается длиннее, чем при традиционном режиме. С другой, из-за того, что компьютер всегда под рукой, а торопиться уехать из офиса до начала часа пик не нужно, есть соблазн по собственной воле продолжить работу после окончания рабочего дня.

    2. Отсутствие живого общения

    Некоторые проблемы решаются проще и быстрее при живом общении. Необходимость решения вопросов через электронную почту, сложность физического подписания документов и долгая обратная связь усложняют рабочие процессы. Банальную потребность человека в общении тоже никто не отменял.

    3. Усиленный контроль со стороны работодателя

    Увеличилось количество планерок и созвонов, отчеты о проделанной работе перешли на ежедневный формат. В итоге на это все затрачивается время, которое можно было уделить задачам.


    Теги:
    Общество Трудоустройство Астана
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