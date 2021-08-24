+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 19 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанцы накопили в ЕНПФ более 12,8 триллионов тенге

24 Августа 2021 09:15
Поделиться:
Казахстанцы накопили в ЕНПФ более 12,8 триллионов тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 1 августа 2021 года казахстанцы накопили в Едином накопительном пенсионном фонде более 12,8 триллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ – 1,18% с начала года
Прием заявок по «Бюджету участия» стартует в Алматы Сколько казахов проживает в Узбекистане Сколько средств потребуется для перехода к низкоуглеродной экономике в Казахстане

За год, с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года, сумма увеличилась более чем на 759 миллиардов тенге, или на 6 %.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,5 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 335,7 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) превысила 1,6 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 августа 2021 года составило 11,6 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по ОПВ – 10,9 млн. Далее идут счета, сформированные за счёт ОППВ – 529 тыс., количество счетов за счёт ДПВ - 49,6 тыс. единиц.

Объем поступающих взносов на ИПС за семь месяцев 2021 года более чем на 23 % превысил показатели прошлого года за аналогичный период и составил порядка 741 млрд тенге. Большую часть – 708,7 млрд тенге, или 95,7% - составляют взносы на ОПВ.

Выплаты из ЕНПФ составили более 1,8 трлн тенге с начала года. Из общей суммы порядка 1,7 трлн тенге было выплачено в виде единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение. При этом средняя выплата на улучшение жилищных условий составила 4,4 млн тенге, средняя выплата на лечение – 0,9 млн тенге.

Выплаты по достижению пенсионного возраста составили более 54,7 млрд тенге. Сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 28,6 тыс. тенге, максимальная ежемесячная выплата по возрасту составила 673,6 тыс. тенге.



Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Статистика   #ЕНПФ  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
Реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ – 1,18% с начала года
Прием заявок по «Бюджету участия» стартует в Алматы
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Сколько средств потребуется для перехода к низкоуглеродной экономике в Казахстане
Популярное
1 Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
2 Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ
3 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
4 Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
5 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
6 Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
Читайте также
Доллар подешевел на торгах KASE
Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
Жители США и Грузии переехали в Северо-Казахстанскую область
Елизавета II приказала начать судебное дело против принца Гарри - СМИ
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив