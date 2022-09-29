Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Казахстанцы накопили 33,5 млрд тенге на образовательных депозитах

Автор:  
Анеля Касымова
29 Сентября 2022, 14:50
Казахстанцы накопили 33,5 млрд тенге на образовательных депозитах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработан образовательный накопительный страховой продукт в рамках государственной образовательной накопительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный страховой продукт является альтернативой банковскому депозиту. В отличие от банковского депозита, данный продукт дополнительно предоставляет страховую защиту. В случае смерти родителя или потери им трудоспособности по договору страхования выплачивается стоимость обучения независимо от накопленной суммы. Кроме того, Фондом гарантирования страховых выплат обеспечивается полная сумма выплат, в то время как по банковскому вкладу гарантия покрывает сумму, не превышающую 10 млн тенге», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, участие компаний по страхованию жизни в государственной образовательной накопительной системе позволит создать альтернативный канал продаж данного продукта и повысить популярность данной системы среди населения.

На сегодня, по данным М. Хаджиевой, в программе по образовательным депозитам участвуют четыре банка. Всего открыто 22 тыс. депозитов на общую сумму около 33,5 млрд тенге.


Банки   Образование   Страхование  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане