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Казахстанцы начали голосовать в Бишкеке

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
5 Июня 2022, 14:09
Казахстанцы начали голосовать в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Избирательный участок под номером 264 открылся сегодня для казахстанцев, которые временно проживают в Кыргызстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Участок расположился при Посольстве Казахстана. Первым на участке проголосовал Кубат Кадралиев. Самым первым избирателям посольством приготовлены памятные подарки и сувениры. Сегодня на участке ожидается свыше 300 избирателей», - сообщил председатель избирательной комиссии Асет Уалиев.

На выборах в Бишкеке работают международные наблюдатели.

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