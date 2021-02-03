НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы начали активно использовать мобильное приложение «102». Об этом сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта система – мобильное приложение «102» – реализована в рамках концепции «слышащего» государства, которую определил Глава государства, по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. Это многоканальная система. Если у граждан раньше была возможность звонить только на 102, и наши сотрудники выясняли, кто звонит – фамилия, имя, отчество, адрес проживания, – на это уходило время. Сейчас, когда вы зарегистрировались в мобильном приложении, когда вы звоните видео- или аудио-, наш сотрудник уже видит все – ваши имя и фамилию, место прописки, ваш телефон, а также ваше конкретное местонахождение. И может моментально направить патрульную машину или пеший наряд для того, чтобы помочь гражданам защитить свои права», – сказал С.Сарсенов.

По его словам, поскольку система многоканальная, граждане могут обращаться в полицию не только через мобильное приложение, но и на сайт министерства, через чат-боты в Telegram и Facebook, а также через электронную почту. При этом, сообщение от гражданина попадает в полицию того города, где гражданин находится.

Как отметил замминистра, система была запущена в пилотном режиме с 1 декабря 2020 года, протестирована, а с 1 февраля текущего года работает в штатном режиме. За двое суток приложение скачали более 5 тысяч граждан. Поступили 2 283 видеозвонка, в более, чем половине случаев граждане просто проверяли работу системы, в остальных случаях речь шла о конкретных проблемах. Также поступило 123 сообщения, в них говорилось о насилии против женщин и дорожно-транспортных происшествиях. Самыми активными были жители Алматы, Нур-Султана и Павлодара.

Отвечая на вопросы журналистов, С.Сарсенов сообщил, что приложение разработано отечественными специалистами, вопросы информационной безопасности, в частности, сохранности персональных данных, решались совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.