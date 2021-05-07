Казахстанцы на турнирах ATP, ATP Challenger и ITF по теннису. Последние результаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Федерации тенниса Казахстана представили результаты матчей с участием казахстанцев за 6 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На турнире серии ITF в Каире в одиночном разряде в четвертьфинал пробилась Екатерина Дмитриченко: во втором раунде она не оставила шансов россиянке Екатерине Вишневской - 6:0, 6:0. Следующей соперницей казахстанки станет представительница Чехии Барбора Палицова, 976-я ракетка планеты.

В этом же турнире принимает участие Жибек Куламбаева, которая посеяна под седьмым номером. В матче второго круга она встречалась с итальянкой Уэрго Николь Фосса, с которой в минувший уик-энд выиграла парный разряд предыдущего турнира в Каире. Куламбаева уверенно забрала первый сет встречи с Фосса (6:1), а вот во второй партии проиграла - 2:6. В решающем третьем сете Жибек «дожала» соперницу - 6:2. Нашей теннисистке в четвертьфинале предстоит встреча с третьей ракеткой турнира, Герганой Топаловой из Болгарии.

Гозаль Айнитдинова, выступающая на аналогичном турнире в Тунисе, свой матч второго круга проиграла японке Аюми Кушиши – 1:6, 1:6.

В Турции на международном юношеском турнире ITF J4 Istanbul Сандугаш Кенжибаева вышла в полуфинал одиночного и парного разряда. Путевку в финал казахстанка оспорит с местной спортсменкой Мерт Айсегуль. А в тандеме с украинкой Анастасией Жолдаковой им предстоит сразиться с Элиф Албайрак (Турция)/ Александра Габровска.

В парном разряде на турнире серии «Челленджер» в Праге Александр Недовесов в тандеме с украинцем Денисом Молчановым в четвертьфинале проиграл дуэту Марк Полманс (Австралия)/Сергей Стаховский (Украина) - 6:3, 1:6, 7:10.

Тимофей Скатов на турнире ITF M15 в Анталье во втором круге уступил представителю Северного Марианского острова Колину Синклеру со счетом 6:3, 4:6, 1:6.



