Казахстанцы могут зарегистрировать авто онлайн в мобильном приложении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сервис перерегистрации транспортных средств на мобильных приложениях банков второго уровня, реализованный МЦРИАП РК совместно с МВД РК, был презентован на площадке Astana Hub, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В ходе совместного совещания 25 января министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП РК) Багдат Мусин и министр внутренних дел РК (МВД РК) Ерлан Тургумбаев обсудили смежные проекты в области цифровизации и планы по дальнейшей работе.

Ранее зарегистрировать автомобиль можно было только в СпецЦОНе или на портале eGov.kz. Теперь государственная услуга доступна онлайн в приложении Kaspi.kz. Возможность зарегистрировать авто появится и в других мобильных приложениях.

«Теперь, когда продавец снимает автомобиль с учета в приложении, сервис производит автоматическую проверку транспортного средства на наличие обременений, штрафов и налоговой задолженности. Если есть неоплаченные налоги и штрафы, продавец может сразу оплатить их в приложении. Покупатель переводит деньги за покупку, оплачивает пошлины, ставит автомобиль на учет и выбирает государственный номерной знак онлайн», – рассказал Багдат Мусин, глава МЦРИАП РК.

«Используя новый сервис, эту процедуру покупатель и продавец автотранспорта могут пройти самостоятельно, не обращаясь в госорганы. После завершения онлайн сделки можно заказать доставку документов и государственного номерного знака на дом на портале «Электронного правительства» или забрать их самостоятельно в спецЦОНе», - добавил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Кроме того, на площадке Astana Hub главам министерств были презентованы IT-продукты резидентов технопарка. В их числе E-Knot – информационно-цифровая платформа, обеспечивающая взаимодействие между собственниками имущества и органами управлений многоквартирными жилыми домами, а также с территориальными подразделениями органов внутренних дел. Таким образом, жильцы смогут сообщать о различных коммунальных проблемах управляющим ОСИ, а информацию о противоправных действиях, нарушениях и других происшествиях – оперативно передавать своему участковому инспектору полиции.

Главы двух ведомств в ходе совещания обсудили также вопросы построения единой республиканской системы видеонаблюдения и модернизации системы видеонаблюдения ЦОУ, внедрения видеонаблюдения в исправительных учреждениях и электронных браслетов по контролю лиц, осужденных на меры наказания, несвязанные с изоляцией от общества.