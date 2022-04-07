Казахстанцы могут встать в очередь на получение бесплатных 10 соток земли через eGov

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У казахстанцев появилась возможность встать в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство через eGov.kz без посещения акимата. Формирование заявки займет 5 минут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помимо этого, можно самостоятельно отслеживать движение заявки онлайн и актуализировать свои данные.

«Списки очередей, предоставленные акиматами, мы оцифровали и вывели на eGov.kz. Оцифровка очереди на земельный участок – это огромный шаг вперед в искоренении коррупции. Теперь каждый казахстанец, достигший совершеннолетия, сможет подать заявку на 10 соток, не выходя из дома через eGov.kz и следить за своей очередью. Еще одним нововведением стала возможность подавать заявку на землю в любом регионе страны без необходимости посещения акимата», – прокомментировал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов.

Подать заявление можно с помощью ЭЦП. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал eGov.kz в раздел «Недвижимость» – «Земельные отношения», выбрать услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)». Отследить свою очередность можно также онлайн .

«Пользователь не сможет встать в очередь, если ранее уже получал землю от государства бесплатно, и в случае отсутствия в населенном пункте свободных территорий под ИЖС. Решения по выдаче свободных участков будут принимать акиматы. Участки будут выдаваться по мере подготовки площадок или при наличии свободных территорий, согласно генеральному плану населенного пункта. Если ранее вы уже стояли в очереди на земельный участок в одном регионе, а сейчас рассматриваете возможность подать заявку на получение земли в другом регионе, то следует учесть, что бесплатно 10 соток выдаются лишь один раз, в том регионе, где подошла очередь. Остальные заявки аннулируются», - добавили в пресс-службе министерства.

Напомним, согласно статье 50 Земельного кодекса РК каждый гражданин Казахстана, достигший совершеннолетия, имеет право на бесплатное получение земельного участка (10 соток) для индивидуального жилищного строительства.