Казахстанцы могут внести изменения в свои документы на портале eGov.kz​

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале Электронного правительства eGov.kz казахстанцы сами могут внести изменения в актовых записях о рождении, перемене ФИО, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и о смерти. Новая услуга предусматривает намеренное внесение изменений в документы (не ошибочно внесенные изменения) при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. К примеру, перемена имени, фамилии и отчества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НИТ».



С помощью новой услуги «Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния» можно подать заявку для внесения изменений в актовых записях и на перевыпуск документов, указав основания и прикрепив подтверждающие документы.

При каких случаях можно внести изменения в cвои документы:

- при перемене фамилии, имени и отчества;

- в случае отмены решения суда об установлении отцовства;

- при поступлении заявления матери, не состоящей в браке, о внесении

в запись акта о рождении ребенка сведений об отце ребенка;

- если в момент регистрации акта гражданского состояния были допущены ошибки (искажения, пропуск сведений или отдельных слов);

- при установлении в судебном порядке неправильности в записи

актов гражданского состояния;

- при изменении фамилии супруга (супруги) в связи с расторжением

брака или признанием брака недействительным;

- в связи с решением суда об отмене или о признании усыновления

(удочерения) недействительным, а также признании брака недействительным;

- при изменении национальности;

- при изменении фамилии и отчества несовершеннолетнего в связи с

переменой фамилий родителей и имени отца и т.д.

(с полным перечнем можно ознакомиться в Положении )

«Многиеказахстанцы не знают, что при желании в актовых записях можно внести изменения самостоятельно на eGov.kz. Этим самым вы подаете заявку также на перевыпуск свидетельства о рождении, о заключении брака и о расторжении брака с внесенными изменениями в документах. К примеру, если раньше чтобы самому поменять фамилию приходилось идти в ЦОНы, то сейчас это можно сделать электронно и не стоять в очередях»,-отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Услугу на портале Электронного правительства можно найти в разделе «Главная» - «Гражданам» - «Семья».

Чтобы подать заявку для внесения изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz;

- выбрать необходимый тип услуги;

- выбрать основания для внесения изменений;

- выбрать филиал ЦОНа выдающий свидетельство;

- указать семейное положение и источник дохода;

- указать номер и дату регистрации актовой записи, в которую необходимо внести изменения;

- указать какие изменения, исправления, дополнения необходимы для актовой записи;

- прикрепить подтверждающий документ для внесения изменений;

- произвести оплату;

- подписать запрос.

Результат услуги появится в виде уведомления в статусной странице и Личном кабинете портала eGov.kz. Готовый документ необходимо забрать в ЦОНе, указанный в заявке.

Отметим, данные обновления реализованы в рамках Указа о дебюрократизации Президента РК, важным значением которого является цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления.

Услуга стала доступна благодаря интеграции информационных систем Министерства юстиции РК, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».