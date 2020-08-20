Казахстанцы могут стать сценаристами и главными героями сериала о родном крае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране стартовал необычный конкурс под названием «За что я люблю Казахстан и казахстанцев», организаторами которого являются АО «Агентство Хабар» и «Сценарная мастерская Бахыта Килибаева». Корреспондент МИА «Казинформ» предлагает подробнее узнать об удивительном патриотическом проекте.

«Мы запускаем проект, который позволит проявить и узнать современных казахстанцев, героев нашего времени, чьи поступки являются полезными для общества. Таких людей в Казахстане очень много, мы хотим, чтобы о них все узнали, что они живут среди нас», - рассказал художественный руководитель проекта, известный российский и казахстанский режиссер, сценарист Бахыт Килибаев.

По его словам, идея зародилась давно, 10 лет назад. Бахыт Килибаев считает, что реальная жизнь является более глубокой, интересной, неожиданной, чем люди придумывают, сочиняют, именно поэтому появился такой проект.

«Конкурс как механизм проявления талантливого, яркого, неожиданного. Он позволяет познакомиться с творческими людьми, о которых мы возможно и не знали», - подчеркнул он.

Отметим, глобальный проект приурочен к 30-летию Независимости РК.

Сначала пройдет первый конкурс на лучшую историю из жизни на тему «За что я люблю свою малую Родину и своих земляков», в котором могут принять участие казахстанцы, живущие в любом уголке Казахстана и мира. Все, что необходимо сделать – это рассказать о малой Родине или о человеке, который вас вдохновляет, удивляет, радует. Истории можно отправлять в текстовом и в аудио формате.

Истории должны быть реальными, а герой, о котором идет речь, ныне здравствующим казахстанцем, так как это основное требование конкурса.

А после отбора историй состоится второй конкурс для локальных творческо-производственных групп (продакшн-студий), которые смогут принять участие уже в реализации рассказов. Каждая студия-победитель получит бюджет, чтобы снять фильм/новеллу.

После отбора лучших 50 историй на их основе напишут сценарии, а затем будут сняты 50 новелл-серий, авторы историй получат денежные призы. Экспертная группа отберет для сценариев позитивные и трогательные рассказы, которые никого не оставят равнодушным. Кроме того, победитель получит шанс принять участие в кинопробах, а в случае утверждения на роль, станет героем своего сериала.

«Мы уверены, что каждый уголок Казахстана чудесен, а среди нас живут отзывчивые, отважные, вдохновляющие на добрые поступки и готовые на самопожертвование люди. И мы хотели бы узнать об этом через ваши рассказы и истории», - обратились к казахстанцам организаторы проекта.

Необходимо отметить, что результаты первого конкурса будут оглашены в начале сентября, а второй конкурс завершится через месяц, 1 октября.