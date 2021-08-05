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Казахстанцы могут пройти онлайн-тест на знание новейшей истории Казахстана

5 Августа 2021 18:51
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Казахстанцы могут пройти онлайн-тест на знание новейшей истории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сайте-навигаторе мероприятий к 30-летию Независимости 30jyl.kz запущен онлайн-тест на знание новейшей истории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 30jyl.kz.

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В квизе собраны вопросы с периода развития республики после распада СССР и до ее современного этапа.

Инициатива реализуется проектным офисом при Министерстве информации и общественного развития РК и приурочена к 30-летию Независимости Казахстана.

Онлайн-тест запущен на 30jyl.kz – специальном сайте, где размещаются анонсы и новости о всех мероприятиях, проводимых в рамках 30-летия Независимости РК. С июля на 30jyl.kz интернет пользователям предлагается проверить насколько хорошо они знакомы с историей независимого Казахстана. Вопросы для квиза были разработаны историками.
По итогам прохождения теста каждый участник получает свой персональный онлайн-сертификат. Результаты всех участников заносятся в общий рейтинг, который формируется на основе количества правильных ответов и затраченного времени.
В конце года самые результативные участники получат памятные призы.


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#Образование   #История Казахстана   #30 лет Независимости  
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