НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы могут пройти курсы постковидной реабилитации дистанционно. Об этом рассказала врач реабилитолог высшей квалификационной категории, национальный координатор по реабилитационной помощи Айгуль Хасенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если по состоянию пациент не может быть доставлен в реабилитационный центр, либо в медицинскую организацию для реабилитации, то на дистанционном уровне у нас также осуществляются телеконсультации. У нас были случаи, когда врачи посредством сотовой связи выходили на таких пациентов и отрабатывали с ними методы дыхательной гимнастики и давали консультации и назначения», - сказала Айгуль Хасенова, выступая на онлайн-лектории по вопросам реабилитация после COVID-19.

Спикер добавила, что согласно протоколу лечения врачи могут проводить дистанционные консультации и проводить занятия в онлайн режиме для таких пациентов.

Ранее она сообщила, из скольких этапов состоит программа постковидной реабилитации и сколько времени она занимает. Также врач рассказала, требуется ли наличие выплат по ОСМС для прохождения постковидной реабилитации и какие пациенты могут рассчитывать на постковидную реабилитацию.