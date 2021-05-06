Казахстанцы могут пройти курсы постковидной реабилитации дистанционно
«Если по состоянию пациент не может быть доставлен в реабилитационный центр, либо в медицинскую организацию для реабилитации, то на дистанционном уровне у нас также осуществляются телеконсультации. У нас были случаи, когда врачи посредством сотовой связи выходили на таких пациентов и отрабатывали с ними методы дыхательной гимнастики и давали консультации и назначения», - сказала Айгуль Хасенова, выступая на онлайн-лектории по вопросам реабилитация после COVID-19.
Спикер добавила, что согласно протоколу лечения врачи могут проводить дистанционные консультации и проводить занятия в онлайн режиме для таких пациентов.
Ранее она сообщила, из скольких этапов состоит программа постковидной реабилитации и сколько времени она занимает. Также врач рассказала, требуется ли наличие выплат по ОСМС для прохождения постковидной реабилитации и какие пациенты могут рассчитывать на постковидную реабилитацию.