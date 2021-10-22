Казахстанцы могут предъявлять цифровые документы в офисах сотовых операторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Благодаря сервису «Цифровые документы» в приложении eGov mobile клиенты операторов связи могут не предъявлять оригиналы документов, удостоверяющих личность для получения услуг в сервисных центрах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

На сегодняшний день обслуживание для тех, кто не имеет возможности предоставить оригинал документа, доступно и в сервисных центрах сотового оператора Beeline. Теперь клиенту достаточно иметь в смартфоне приложение электронного правительства – eGov mobile.

Для того, чтобы воспользоваться цифровым документом, необходимо скачать и открыть приложение eGov mobile. Затем во вкладке «сервисы» выбрать раздел «Цифровые документы» и пройти авторизацию. Авторизоваться в приложении можно с помощью ЭЦП или одноразового СМС-пароля. После авторизации в открывшемся окне необходимо выбрать удостоверение личности и нажать кнопку «Открыть доступ».

Для проведения процедуры менеджер сотового оператора Beeline отсканирует QR-код и подтвердит личность клиента через биометрические данные.

«Удобство, защищенность и оперативность предоставления госуслуг – наш приоритет на сегодня. Ранее цифровые документы стали принимать банки и аэропорты некоторых городов, сегодня функция доступна у одного оператора сотовой связи, но МЦРИАП открыт для всех операторов связи и крупных компаний, которые отвечают всем параметрам безопасности», – отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В настоящее время в сервисе цифровых документов представлено 18 документов, наиболее популярные из них: удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении.

Ранее у казахстанцев появилась возможность использовать цифровые документы в аэропортах, при посадке в вагон на железнодорожном вокзале, а также при получении услуг в банках и у нотариусов.

Интеграция систем проведена Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Beeline Казахстан.