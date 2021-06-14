Казахстанцы могут посещать ЦОНы по приложению «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы могут посещать городские ЦОНы по приложению «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГК НАО «Правительство для граждан».

Согласно постановлению главного санитарного врача РК (№ 27 от 11 июня 2021 года) казахстанцы могут посещать городские ЦОНы по приложению «Ashyq». С ним уже работают объекты предпринимательства, культуры и спорта. Клиенты с безопасным и нейтральным статусом теперь могут получить госуслуги без обязательного предварительного бронирования очереди.

«Благодаря этому, ЦОНы смогут не только принять большее количество клиентов, но и обезопасить своих сотрудников и посетителей. При этом возможность забронировать очередь предварительно остается в прежнем режиме. В случае предварительной брони у вас даже будет преимущество - вы сразу попадете к оператору в назначенное время. Мы понимаем, что увеличится поток посетителей, поэтому просим не забывать о мерах санитарной безопасности – носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь санитайзерами!», – сказал председатель правления «Правительство для граждан» А. Кожихов.

Каждый фронт-офис получил персональный QR-код для сканирования. Он будет размещен при входе в здание. При отсутствии «Ashyq», можно воспользоваться приложениями Egov mobile, Kaspi.kz и Halyk Homebank, куда недавно был внедрен функционал «Ashyq». При отсутствии данных приложений, на входной зоне статус клиента определят сотрудники ЦОНа по предоставленному ИИН.

В случае обнаружения «желтого» или «красного» статуса, клиент не будет допущен в здание ЦОНа.

Ранее сообщалось, что ЦОНы Алматы уже начали принимать клиентов через приложение «Ashyq». Столичные ЦОНы также перешли на прием клиентом через «Ashyq».



