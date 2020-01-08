Казахстанцы могут посещать 76 стран без визы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский паспорт занял 67-е место среди 199 стран в Henley Passport Index – рейтинге документов, удобных для путешествий. Об этом сообщила консалтинговая компания Henley & Partners, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рейтинг Henley Passport Index основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации авиатранспорта (IATA) и охватывает паспорта 199 стран и 227 туристских маршрутов.

В течение года рейтинг обновляется при изменениях в визовой политике любой из стран. В рейтинге 2020 года прибавлено по 1 баллу за каждую страну, в которую можно въезжать без визы.

Казахстанский паспорт по безвизовому въезду в страны и регионы набрал 76 баллов, заняв 67-е место. То есть граждане Казахстана могут посещать 76 стран без визы. Лидирует Япония, паспорт которой набрал 191 балл. Япония занимает 1-е место третий год подряд. Паспорт Сингапура со 190 баллами - на втором месте, а Южная Корея и Германия со 189 баллами – на третьем. Паспорт России со 118 баллами занял 51-е место, паспорт Китая, чьи граждане имеют возможность въезжать без визы в 71 страну, - на 72-месте.

Паспорт Беларуси занял 68-е место, Азербайджана – 76-е, Кыргызстана – 80-е, Армении – 81-е, Таджикистана – 84-е, Узбекистана – 85-е, Туркменистана – 90-е. В самом конце списка оказался паспорт Афганистана. Обладатели афганского паспорта могут без визы могут ехать лишь по 26 направлениям. Паспорта Ирака и Сирии, соответственно, находятся на втором и третьем местах с конца списка.