Казахстанцы могут получить вторую дозу вакцины с 21 дня после первой дозы – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы могут получить вторую дозу вакцины Спутник V с 21 дня после 1-ой дозы. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача, допускающие вакцинацию вторым компонентом касающейся вакцины «Спутник V» в период с 21 до 90 дней после получения первой дозы. Таким образом, граждане могут получить вторую дозу с 21 дня после первой дозы», - сказал Алексей Цой.

Ранее глава Минздрава отметил , что продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано 2,6 млн доз вакцины, из них 1-м компонентом привиты 1 871 823 человека. Вторым компонентом охвачено 778 346 человек

«В прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: порядка 500 тысяч первого компонента и 750 тысяч – второго компонента», - заверил Алексей Цой.



