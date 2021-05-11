Казахстанцы могут получить услуги центров занятости в режиме онлайн

Жители всех регионов Казахстана с мая т. г. могут дистанционно получать услуги центров занятости населения (далее – ЦЗН) через портал Электронной биржи труда (далее – ЭБТ) – Enbek.kz. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщалось ранее, 17 ноября 2020 года для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости Министерство труда и социальной защиты населения РК запустило пилотный проект по дистанционному оказанию услуг ЦЗН посредством Электронной биржи труда для жителей городов республиканского значения и областных центров. С 5 января т. г. эти возможности были предоставлены для жителей уже 40 городов республики, а с мая – всем казахстанцам.

В «личном кабинете» на ЭБТ казахстанцы могут встать на учет как лицо, ищущее работу либо безработный и отслеживать все этапы регистрации. После получения статуса безработного граждане (участники системы социального страхования) могут так же в онлайн режиме на ЭБТ отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы. Для получения вышеуказанных услуг в онлайн режиме необходимо пройти регистрацию на ЭБТ, воспользовавшись электронной цифровой подписью.

С начала года возможностью получить услуги дистанционно уже воспользовались более более 34 тыс. человек. Статус безработного получили 30 тыс. граждан.

«Гражданам, которые ищут работу и хотят обратиться в центр занятости, необязательно выходить из дома. Все это можно в считанные минуты сделать на портале Enbek.kz. Для этого нужно только иметь компьютер с выходом в интернет и электронную цифровую подпись. Услуга полностью автоматизирована. Это означает, что если в течение трех рабочих дней портал не подобрал человеку подходящую работу, то регистрацию в качестве безработного Электронная биржа труда осуществляет автоматически. Таким образом, полностью исключается человеческий фактор», – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

При отсутствии интернета или компьютера, получить услуги через ЭБТ можно в зонах самообслуживания, которые созданы во всех центрах занятости населения. Сотрудники ЦЗН дадут необходимые консультации по услугам, предоставляемым онлайн. Это позволяет гражданам не ожидать очереди на прием к специалисту центра занятости населения и минимизировать физические контакты в условиях пандемии COVID-19.

Подробную информацию об оказании услуг онлайн можно получить на сайте www.enbek.kz и в центре занятости населения.

Получить онлайн регистрацию на Электронной бирже труда в качестве лица, ищущего работу, граждане могут по ссылке.