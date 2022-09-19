19 Сентября 2022, 09:00

Казахстанцы могут получить страховую выплату теперь онлайн

Мы привыкли жить со смартфонами, и с каждым разом жаждем все новой цифровизации услуг. Благо, технологии не стоят на месте, и мир постепенно переходит в такой формат. В том числе, и страховой. К примеру, весь цикл получения выплаты в компании «Номад Иншуранс» уже сегодня доступен в режиме онлайн. Как именно, делимся в этом материале.

Согласно последним законодательным поправкам по вопросам страхования, предусматривается, что к 2024 году должен быть цифровизирован полный сервис страховых услуг по договору обязательного автострахования - от момента заключения договора до получения страховой выплаты. С того же года планируется и введение «Европротокола», упрощающего получение автовладельцами страховых выплат за ущерб, причиненный их транспортным средствам в результате незначительных дорожно-транспортных происшествий, если сумма ущерба не превышает 100 МРП.

Такой порядок позволит оформить документы на получение страховой выплаты с помощью мобильного приложения без участия полиции и обращения в суд, в случае отсутствия вреда здоровью, жизни участников ДТП и при других условиях.

«В прошлом году на сайте компании мы запустили сервис «Личный кабинет». Он позволяет дистанционно, не приходя в офис компании, получить страховую выплату. И такая возможность экономит самый ценный ресурс человека - время», - поделился Председатель Правления СК «Номад Иншуранс» Даурен Иманжанов.

Зарегистрировавшись в «Личном кабинете», клиент может не только застраховаться и увидеть всю историю своего страхования с действующими и прошлыми договорами, но и в режиме онлайн заявить о наступившем страховом событии, прикрепить все необходимые документы, подписать с помощью ЭЦП, подать заявку на оценку размера ущерба имуществу и получить результаты оценки, выразить свое согласие или несогласие с оценкой, вернуть на пересмотр, подать заявление-требование о выплате и получить ее.

По словам Даурена Иманжанова, клиенты компании уже сейчас могут получить полностью онлайн услуги на платформе по продукту ОС ГПО ВТС (обязательное автострахование), однако в скором времени будут подключены и другие виды страхования.

Сегодня конкурентоспособность любой компании, так или иначе, связана с цифровой трансформацией в решении своих бизнес-задач. Такая форма взаимодействия необходима и страховому рынку для работы с клиентами и привлечения новых.

Нужно развиваться, внедрять новые технологии, чтобы идти в ногу со временем. Ведь цифровизация позволит решить многие вопросы с прозрачностью и существенно облегчит жизнь казахстанцев.

«Клиент и его комфорт - всегда в приоритете для нас, и в дальнейшем мы планируем еще больше изменений по улучшению сервиса», - подчеркнул председатель правления «Номад Иншуранс».

Он отметил, что на платформе клиенты могут также оформить полис, переоформить и пролонгировать его. Немаловажно и то, что каждое действие пользователя отображается в виде конкретных историй, которые служат документом, подтверждающим обратную связь с компанией. Страховой компании это позволяет вести свою работу еще более оперативно, а клиентам многократно экономит время, деньги и силы.

Чтобы воспользоваться услугой «Личный кабинет», достаточно зайти на сайт nomad.kz, зарегистрироваться посредством номера мобильного телефона и пройти идентификацию через веб-камеру.