Казахстанцы могут покупать билеты без комиссии в мобильном приложении КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальное мобильное приложение по покупке билетов онлайн «Билеты КТЖ» прошло обновление и доступно для скачивания на устройстве Android через PlayMarket. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».

Пользователи бета-версии могут актуализировать свое приложение также через PlayMarket.

Через приложение «Билеты КТЖ» вы можете без авторизации планировать свои поездки, используя возможность поиска поездов в нужном направлении и произвести проверку наличия свободных мест. Кроме того, после авторизации вы можете купить и оплатить билет без комиссии. В «Личном кабинете» предоставляется информация по всем ранее купленным билетам.

В прошлом году была запущена функция аутентификации пользователей в мобильном приложении при помощи отпечатка пальца - Touch ID и Pin-кода. Перед заполнением личных данных, в частности, после выбора маршрута, вагона и места, пользователи мобильного приложения будут проходить идентификацию.

Система продаж железнодорожных билетов постоянно совершенствуется, с особенным фокусом на электронный формат. Так, например, в прошлом году сайт BILET.RAILWAYS.KZ был дополнен процессингом Kaspi банка, появилась возможность оформления льготных билетов онлайн для лиц с ограниченными возможностями. В качестве альтернативы железнодорожные билеты в режиме онлайн можно оформить через интернет-ресурсы и автоматах самообслуживания.