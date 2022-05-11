11 Мая 2022 16:54

Казахстанцы могут обжаловать штрафы за неправильную парковку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Протест на штраф должен быть направлен в орган, оформивший это предписание, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«В соответствии со статьей 826-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – Кодекс), лица, указанные в статьях 744 (лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении), 745 (потерпевший), 746 (законные представители физического лица), 747 (представители индивидуального предпринимателя, юридического лица), 748 (защитник), 753 (представитель потерпевшего), могут обжаловать постановление по делу об административном правонарушении и предписание о необходимости уплаты штрафа», - сообщили в пресс-службе департамента в ответ на запрос редакции МИА «Казинформ».

Как объяснили в ведомстве, жалоба на предписание о необходимости уплаты штрафа направляется в орган либо должностному лицу, вынесшему постановление по делу или оформившему предписание. Жалоба может быть подана непосредственно в вышестоящий орган (должностному лицу), уполномоченный их рассматривать.

Жалоба, протест на предписание о необходимости уплаты штрафа могут быть поданы в течение 10 суток после истечения срока, предусмотренного статьей 817. Если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, дело считается рассмотренным по истечении 15 суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа, за исключением дел, рассмотренных по существу в порядке сокращенного производства) Кодекса.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане внедряют систему, которая автоматически фиксирует остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах.