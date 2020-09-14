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Казахстанцы могут корректировать данные по своим объектам налогообложения

14 Сентября 2020, 15:10
Казахстанцы могут корректировать данные по своим объектам налогообложения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы могут корректировать данные по своим объектам налогообложения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Возможность корректировки налоговых обязательств по некорректно начисленным налогам или не имеющемуся в собственности движимом или недвижимом имуществе действует в разделе «Объекты налогообложения» сервиса «Налоговый кошелек».

«Здесь можно просмотреть данные по объектам налогообложения, зарегистрированным на Ваше имя (имущество, земля, транспортные средства).

Для решения проблем с некорректными данными по объектам налогообложения реализован сервис корректировки данных:

- 7 сентября 2020 года запущен функционал корректировки объектов налогообложения по налогу на транспортные средства;

- 11 сентября 2020 года запущен функционал корректировки объектов налогообложения по налогу на имущество», - сообщили в ведомстве.

Теперь можно подать через «Налоговый кошелек» электронные заявки в уполномоченные государственные органы (Комитет административной полиции МВД РК и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан») на актуализацию сведений по объектам.

Сервис корректировки данных по объектам налогообложения по земельному налогу будет реализован до конца 2020 года.

«Скачивайте приложение «E-Salyq» в Play Market или App Store, пополняйте «Налоговый кошелек» и платите налоги легко!» - призвали казахстанцев.


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