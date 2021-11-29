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Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности в аэропорту Караганды

29 Ноября 2021 15:22
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Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности в аэропорту Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В аэропорту г. Караганда появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных. Ранее такая услуга стала доступной в аэропортах гг. Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан Актау, Атырау, Тараз и Петропавловск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

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Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю авторизованному в eGov mobile, необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе.

Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Комитета гражданской авиации, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаниями и аэропортами Республики Казахстан и АО «Национальные Информационные Технологии».

Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме, и перелеты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан Актау, Атырау, Тараз, Петропавловск и Караганда. Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилота проекта, рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.


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#Карагандинская область   #Транспорт   #Цифровой Казахстан   #Аэропорт  
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