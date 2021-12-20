Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках исполнения поручения Президента Республики Казахстан, во всех аэропортах страны внедрен сервис цифровых документов (eGov Mobile). Благодаря данному сервису, у пассажиров внутренних рейсов появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю авторизованному в eGov mobile, необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе.

Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Комитета гражданской авиации, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаниями и аэропортами Республики Казахстан и АО «Национальные Информационные Технологии».

Напомним, также казахстанцы могут предъявлять цифровые документы в офисах сотовых операторов. На сегодняшний день обслуживание для тех, кто не имеет возможности предоставить оригинал документа, доступно и в сервисных центрах сотовых операторов.