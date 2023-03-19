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Казахстанцы могут быть уверены в том, что их голос будет засчитан – наблюдатель за выборами от СНГ

Автор:  
Анеля Касымова
19 Марта 2023, 08:07
Казахстанцы могут быть уверены в том, что их голос будет засчитан – наблюдатель за выборами от СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 61 международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств следит за внеочередными выборами депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Организационный процесс на высшем уровне. Каждый раз, когда мы в Казахстане наблюдаем за выборами, каждый раз мы с уверенностью говорим, что это шаг к демократии. Я надеюсь, что и сегодня в заключении мы сможем это констатировать», - заявил координатор группы наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ Вагаршак Акобян на открытии избирательного участка №110 в Астане.

Он отметил, что до дня голосования представители группы провели встречи почти со всеми выдвинувшимися политическими партиями, политическими деятелями, которые участвуют в этом процессе, а также с гражданами.

«В основном все идет строго по закону. Я уверен, что граждане, которые сегодня пойдут голосовать, могут быть уверены в том, что их голос будет засчитан в конце выборов», - добавил Вагаршак Акобян.

По словам генерального секретаря Совета межпарламентской ассамблеи стран СНГ Дмитрия Кобицкого, выборы проходят в соответствии с конвенцией стандартов демократических выборов в странах СНГ. Также миссия наблюдает за ходом голосования не только в Казахстане, но и практически по всему СНГ и других странах, в том числе в Корее, Китае, Бельгии.

«Это позволит нам сделать, как нам кажется, достаточно объективные выводы с пониманием работы не только избирательных участков, но и избирательных участков, открытых за рубежом. Наша группа в Казахстане состоит из 61 человека, что позволит выявить достаточно объективную картину. С утра мы выезжаем на открытие участков и до завершения голосования и подсчета голосов наши наблюдатели будут присутствовать на избирательных участках. После предварительного подсчета голосов Центральной избирательной комиссии Казахстана мы тоже сможем сделать наше заявление. Группы международных наблюдателей межпарламентской ассамблеи работают в общей миссии СНГ, поэтому будет общее заявление от всей миссии СНГ», - пояснил он.

Напомним, голосование в Казахстане началось сегодня в 7 часов местного времени и закончится в 20 часов местного времени на избирательных участках. После 20:00 часов начнется процедура подсчета голосов.


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