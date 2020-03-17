Казахстанцы массово сдают билеты на поезда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента маркетинга и продаж АО «Пассажирские перевозки» Алмас Айтбаев попросил отнестись с пониманием к процессу возврата денег за сданные билеты в связи с нехваткой наличности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с введенным временным чрезвычайным положением с 16 марта до особого указания введены ограничения на пересечение пассажирскими поездами, в том числе на въезд в республику для нерезидентов и на выезд из республики для резидентов за исключением определенных групп граждан таких как: персонал дипломатических служб, работники проездных и локомотивных бригад», - сказал Алмас Айтбаев в интервью журналистам.

В этих условиях, как отметил спикер, компанией отменено 9 межгосударственных поездов, сокращены маршруты следования в пределах границы Казахстана по 7 поездам, с соседними ж/д администрациями отменено 23 поезда. Полную информацию касательно отмененных поездов можно найти на корпоративном сайте КТЖ.

«При этом, идя на встречу своим клиентам, компанией принято решение о возврате денежных средств по ранее оформленным билетам межгосударственного сообщения производить в полном объеме стоимости проезда за исключением случаев прерывания поездки в пути следования, где возврат билетов производится в установленном порядке. В связи с отменой межгосударственных поездов на наши кассы пошла необычно высокая нагрузка по возврату билетов. В этих условиях билетные кассы обеспечены дополнительными средствами, пассажирам сразу возвращают средства, кроме отдельных случаев, когда отсутствует достаточное количество наличности в тех или иных кассах. В таких случаях гасится билет и пассажир может обратиться за своими средствами в любое удобное для него время, в том числе на следующий день. В связи с высокой нагрузкой на билетных кассах просим наших пассажиров отнестись с пониманием и терпением к процессу выполнения возврата билетов в настоящих условиях», - подчеркнул Алмас Айтбаев.