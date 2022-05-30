30 Мая 2022 19:24

Казахстанцы купили иностранную валюту на 226,1 млрд тенге в апреле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле 2022 года казахсатнцы купили на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 226,1 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«В апреле 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 443,85 – 472,81 тенге за доллар США. На конец апреля 2022 года биржевой курс тенге к доллару США составил 445,62 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 4,6%. Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 11,6 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 1,9 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 9,7 млрд долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 70,4%, или 8,2 млрд долл. США (в марте 2022 года – 78,6%, или 5,1 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», - сообщили в пресс-службе финрегулятора.

По информации Нацбанка, в апреле 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 226,1 млрд тенге.

«По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы возросли в 1,6 раза (в марте 2022 года – 140,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (170,7 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 32,5%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 83,7%, или 189,2 млрд тенге, российских рублей – 5,3%, или 11,9 млрд тенге, евро – 10,9%, или 24,6 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц возросли в 2,9 раза (рост в 1,8 раз г/г), на покупку российских рублей снизились в 4,9 раза (снижение в 4,9 раз г/г) и на покупку евро выросли в 1,5 раза (рост в 2,9 раз г/г)», - пояснили в Нацбанке.