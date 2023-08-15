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    18:01, 14 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанцы, которые незаконно пересекли границу в Южной Корее, скоро вернутся домой

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, которые незаконно пересекли границу в Южной Корее, оплатили штраф и скоро вернутся на родину. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Они уже оплатили штраф и в ближайшее время приобретут билеты и вернутся в Казахстан. Хотелось бы обратиться, что мы приложили максимум усилий и благодарны корейской стороне за то, что они очень гуманно подошли, но это не повод для того, чтобы повторять такие ошибки другим нашим гражданам. Потому что страдают обычные туристы и студенты, которые не могут залететь на территорию Южной Кореи», - сказал Айбек Смадияров.

    Он также выразил уверенность в том, что ребята извлекут уроки из произошедшего.

    «Не стоит их героизировать, они понесли свое наказание, и, я думаю, ребята все поняли», - добавил Айбек Смадияров.

    Ранее в СМИ сообщали, что казахстанцев, которые сбежали из аэропорта города Инчхона, приговорили к штрафу вместо тюремного срока.

    Ранее в МИД РК прокомментировали нападение казахстанки с ножом на водителя автобуса в Южной Корее.
    Теги:
    Корея Общество Другие государственные органы МИД РК Происшествия Соотечественники для mail.ru
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