Казахстанцы, которые незаконно пересекли границу в Южной Корее, находятся в следственном изоляторе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оба казахстанца, которые незаконно пересекли границу Южной Кореи, находятся в миграционном центре Инчхона в следственном изоляторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время они оба находятся в миграционном центре города Инчхон в следственном изоляторе. Следственные мероприятия в соответствии с законодательством Южной Кореи могут продлиться до трех месяцев, после чего дело передадут в прокуратуру. В интересах следствия компетентными органами Республики Кореи детали дела не раскрываются», - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров во время встречи с журналистами в Астане.

По данным МИД, граждане РК обвиняются по трем нарушениям законодательства Южной Кореи. Первое – нарушение закона об иммиграционном контроле – незаконный въезд в страну. Второе – нарушение закона об иммиграционном контроле – незаконное пребывание на территории страны. Третье – нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений - материальный ущерб.

«Посольство Казахстана в Южной Корее находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами и родственниками граждан», - добавил Айбек Смадияров.

Он напомнил, что 24 марта 2023 года в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из города Ташкент, отказали во въезде в Южную Корею. До ожидания депортации их поместили в специальное помещение, из которого они в ночное время суток совершили побег и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Один гражданин Казахстана задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта.