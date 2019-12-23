Казахстанцы готовы к внедрению 5G – вице-министр цифрового развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков высказался о готовности нашей страны к внедрению 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Технологии связи не стоят на месте, во всем мире сейчас активно обсуждаются перспективы внедрения 5G. Буквально недавно прошла конференция в Шар-Эль-Шейхе, в Египте, где обсуждались все вопросы по внедрению 5G. 5G открывает колоссальные возможности для развития экономики, умных городов и новых уникальных профессий», - сказал Дарын Туяков на форуме IOT в Нур-Султане.

По его словам, Казахстан является одним из лидеров по потреблению мобильного трафика на одного пользователя в регионе.

«Учитывая этот факт, можно с уверенностью говорить о том, что казахстанцы готовы к более высоким скоростям, обеспечению объема потребления за счет внедрения технологий 5G. Сегодня Казахстан находится среди передовых стран, которые внедряют эту технологию», - отметил вице-министр.

Он напомнил, что в 2019 году 5G уже запускалась в Казахстане в тестовом режиме.

«Уже в этом году была начата работа по тестированию данной технологии в Нур-Султане, в Алматы, в октябре было запущено тестирование сети в Шымкенте. Тестирование сети проводилось на различных диапазонах частот, и сегодня прилагаются все возможные усилия для внедрения коммерческой сети по технологии 5G, продвигая совместное использование инфраструктуры операторами связи», - добавил Д. Туяков.