Казахстанцы голосуют в странах Ближнего Востока

АММАН. КАЗИНФОРМ - Выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан продолжаются в странах ближневосточного региона. На избирательных участках, организованных при зарубежных дипломатических представительствах, наблюдается активность казахстанских избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 7:00 по местному времени начали свою работу избирательные участки на Ближнем Востоке. По данным МИД РК, в регионе избирательные участки расположены в Иордании, Египте, Иране, Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Омане, Ливане, Кувейте.

Воскресенье во многих странах Ближнего Востока является началом недели и рабочим днем, что также влияет на явку избирателей. Несмотря на это, на участках наблюдается активная явка избирателей.

В Иордании сразу после открытия участков одним из первых прибыл докторант одного из иорданских вузов Болат Кожбан.

К голосованию допущены все граждане Казахстана, постоянно или временно проживающие в Иордании и имеющие на руках действительные паспорта и удостоверения личности. На сегодняшний день их около сотни человек. Большинство проживающих в Иордании казахстанцев – студенты, обучающиеся в местных вузах, а также наши соотечественники, вступившие в брак с иорданскими гражданами.

Для тех, кто пришел проголосовать посольство организовало угощения и сладости традиционной казахской кухни.

Явка на избирательном участке на 14:00 по местному времени составила 40%.

«С 7:00 участок работает в штатном режиме, наблюдается активность наших граждан, в том числе студентов, которые приходят и голосуют, несмотря на то, что воскресенье – это рабочий день, у многих учеба и работа. По избирательным спискам у нас проходят 93 человека, ожидаем что до 20:00 все придут и проголосуют», - отметил председатель участковой избирательной комиссии Ж. Туреков.

Выборы продолжаются и в других странах региона.

На избирательном участке в столицеСаудовской Аравии – Эр-Рияде, на 13:00 по местному времени явка составила 44%.

На участке в Султанате Оман явка составила 19%.

При посольстве Казахстана в Абу-Даби открыт избирательный участок №283.

В этом году впервые открылся избирательный участок №415 в Ливане. В ходе прежних избирательных кампаний для голосовавших в Ливане казахстанцев действовала выездная комиссия.

К данному часу проголосовали проживающие в Ливанской республике казахстанцы, включая представителей казахстанского миротворческого батальона «QazBat», действующего в составе миротворческих сил ООН в Ливане UNIFIL.

В Израиле по состоянию на 12:00 по местному времени явка избирателей составила 21,2%.

Избирательные участки продолжат свою работу до 20:00 по местному времени, после чего члены комиссии приступят к подсчету голосов.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом.



