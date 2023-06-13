Казахстанцы голосуют против запрета на вейпы – петиция набрала более 50 тысяч голосов
Петиция появилась вследствие обострившейся дискуссии вокруг возможного запрета вейпов, инициатором которого выступило Министерство здравоохранения РК и общественные организации, известные своими антитабачными инициативами.
«В настоящее время в Казахстане рассматривается возможность рассмотрения петиции в Правительстве при условии, что она соберет более 50 тысяч голосов. Мы уже создали такой прецедент: на сегодняшний день петиция против неработающих запретов набрала 50 тысяч голосов. Это доказывает, что петиция оказалась для жителей Казахстана не пустым звуком. В первую очередь проголосовали алматинцы, астанчане, шымкентцы, но в целом много городов страны приняли участие в голосовании. При этом, петиция о запрете вейпов по-прежнему остается на отметке 19 тысяч голосов, мы следим за этим», - сказала автор петиции и основательница сообщества о снижении вреда Tastau.qaz Татьяна Фоминова.
По ее словам, это отражает позицию казахстанцев касательно таких запретов.
«В петиции мы обратились к парламентариям с просьбой прекратить создавать заведомо неработающие запреты. В нашем случае конкретно речь шла о вейпах. Но я думаю, люди голосовали более глобально, не только по вейпам, а по теме запретов, которые не работают. Возможно, поэтому такое количество голосов было собрано всего за три недели. Мне кажется, для Правительства это в какой степени оценка качества работы законодательных и исполнительных органов», - отметила Фоминова.
Глава Ассоциации вейперов Казахстана Антон Шишковский подчеркнул, что ситуация с продажей вейпов несовершеннолетним сложилась из-за отсутствия контроля продавцов.
«На сегодняшний день рынок вейпинга в Казахстане на 70%-80% сосредоточен в сером правовом поле. Единственная причина тому – отсутствие регулирования, связанное с мораторием на проверки. Мораторий действует три года, и тот продукт, о котором мы сейчас говорим, набрал обороты за эти три года. Это нелепое совпадение, которое привело вот к таким последствиям», - объяснил спикер.
По его словам, есть ряд недобросовестных продавцов, которые в погоне за прибылью начали реализовывать вейпы несовершеннолетним.
«Их никто не проверял и не контролировал. Более того, большая часть из них даже не знали, что эта продукция запрещена к реализации лицам, не достигшим 21 года. В стране никто не говорил, что это нельзя, и никто не наказывал за эти нарушения. За последний год проделана огромная работа по регулированию в этой отрасли, в том числе введены акцизы, маркировка, приняты стандарты по данному виды продукции, на стадии утверждения технический регламент. И на постоянной основе проводится разъяснительная работа с розничными продавцами», - заверил Шишковский.
В свою очередь, глава ассоциации Qazspirits Дмитрий Жуков заявил о непонимании позиции Министерства здравоохранения и Антитабачной коалиции.
«Мы сообщали Минздраву и так называемой Антитабачной коалиции о том, что правила выкладки вейпов не соблюдаются. За это время, пока правила нарушались и не соблюдались, ни Минздрав, ни коалиция не направили ни одного обращения ни в один из органов, которые отвечают за контроль. Это МВД и местные исполнительные органы», - пояснил Жуков.
Спикер привел пример.
«Это равносильно тому, что вашу квартиру ограбили, а вы отказываетесь писать заявление, ссылаясь на то, что в законодательстве прописан запрет на грабеж – пусть, полиция проявит инициативу и сама поймает грабителя. Такая странная позиция вызывает серьезные вопросы и подозрения – зачем это все делалось, не нарочно ли? Может, это делалось с той целью, чтобы ситуация оказалась именно такой, какой мы ее сейчас видим, когда буквально на кассе продаются вейпы все цветов и ароматов, а продавцы даже не в курсе, что это нельзя продавать несовершеннолетним», - заключил он.
Сторонники петиции отметили, что в законодательстве Казахстана уже есть все меры по предотвращению продажи вейпов несовершеннолетним. А причина популярности вейпов у подростков во многом заключается в несоблюдении существующих норм и правил, а также в моратории на проверку МСБ, то есть, в данном случае недобросовестных торговых точек.
Между тем, запрет на продажу вейпов несовершеннолетним предусмотрен в статье 110 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Также существует норма и о том, что табачные изделия, опять же включая электронные, не должны продаваться у кассы и находиться в открытой выкладке. И отслеживать незаконную продажу вейпов подросткам можно множеством способов, нужно просто заставить работать контролирующие органы.