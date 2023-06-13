Казахстанцы голосуют против запрета на вейпы – петиция набрала более 50 тысяч голосов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась пресс-конференция, посвященная петиции против неэффективных запретов, которая за три недели набрала 50 тысяч голосов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Петиция появилась вследствие обострившейся дискуссии вокруг возможного запрета вейпов, инициатором которого выступило Министерство здравоохранения РК и общественные организации, известные своими антитабачными инициативами.

«В настоящее время в Казахстане рассматривается возможность рассмотрения петиции в Правительстве при условии, что она соберет более 50 тысяч голосов. Мы уже создали такой прецедент: на сегодняшний день петиция против неработающих запретов набрала 50 тысяч голосов. Это доказывает, что петиция оказалась для жителей Казахстана не пустым звуком. В первую очередь проголосовали алматинцы, астанчане, шымкентцы, но в целом много городов страны приняли участие в голосовании. При этом, петиция о запрете вейпов по-прежнему остается на отметке 19 тысяч голосов, мы следим за этим», - сказала автор петиции и основательница сообщества о снижении вреда Tastau.qaz Татьяна Фоминова.

По ее словам, это отражает позицию казахстанцев касательно таких запретов.

«В петиции мы обратились к парламентариям с просьбой прекратить создавать заведомо неработающие запреты. В нашем случае конкретно речь шла о вейпах. Но я думаю, люди голосовали более глобально, не только по вейпам, а по теме запретов, которые не работают. Возможно, поэтому такое количество голосов было собрано всего за три недели. Мне кажется, для Правительства это в какой степени оценка качества работы законодательных и исполнительных органов», - отметила Фоминова.

Глава Ассоциации вейперов Казахстана Антон Шишковский подчеркнул, что ситуация с продажей вейпов несовершеннолетним сложилась из-за отсутствия контроля продавцов.

«На сегодняшний день рынок вейпинга в Казахстане на 70%-80% сосредоточен в сером правовом поле. Единственная причина тому – отсутствие регулирования, связанное с мораторием на проверки. Мораторий действует три года, и тот продукт, о котором мы сейчас говорим, набрал обороты за эти три года. Это нелепое совпадение, которое привело вот к таким последствиям», - объяснил спикер.

По его словам, есть ряд недобросовестных продавцов, которые в погоне за прибылью начали реализовывать вейпы несовершеннолетним.

«Их никто не проверял и не контролировал. Более того, большая часть из них даже не знали, что эта продукция запрещена к реализации лицам, не достигшим 21 года. В стране никто не говорил, что это нельзя, и никто не наказывал за эти нарушения. За последний год проделана огромная работа по регулированию в этой отрасли, в том числе введены акцизы, маркировка, приняты стандарты по данному виды продукции, на стадии утверждения технический регламент. И на постоянной основе проводится разъяснительная работа с розничными продавцами», - заверил Шишковский.

В свою очередь, глава ассоциации Qazspirits Дмитрий Жуков заявил о непонимании позиции Министерства здравоохранения и Антитабачной коалиции.

«Мы сообщали Минздраву и так называемой Антитабачной коалиции о том, что правила выкладки вейпов не соблюдаются. За это время, пока правила нарушались и не соблюдались, ни Минздрав, ни коалиция не направили ни одного обращения ни в один из органов, которые отвечают за контроль. Это МВД и местные исполнительные органы», - пояснил Жуков.

Спикер привел пример.

«Это равносильно тому, что вашу квартиру ограбили, а вы отказываетесь писать заявление, ссылаясь на то, что в законодательстве прописан запрет на грабеж – пусть, полиция проявит инициативу и сама поймает грабителя. Такая странная позиция вызывает серьезные вопросы и подозрения – зачем это все делалось, не нарочно ли? Может, это делалось с той целью, чтобы ситуация оказалась именно такой, какой мы ее сейчас видим, когда буквально на кассе продаются вейпы все цветов и ароматов, а продавцы даже не в курсе, что это нельзя продавать несовершеннолетним», - заключил он.

Сторонники петиции отметили, что в законодательстве Казахстана уже есть все меры по предотвращению продажи вейпов несовершеннолетним. А причина популярности вейпов у подростков во многом заключается в несоблюдении существующих норм и правил, а также в моратории на проверку МСБ, то есть, в данном случае недобросовестных торговых точек.

Между тем, запрет на продажу вейпов несовершеннолетним предусмотрен в статье 110 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Также существует норма и о том, что табачные изделия, опять же включая электронные, не должны продаваться у кассы и находиться в открытой выкладке. И отслеживать незаконную продажу вейпов подросткам можно множеством способов, нужно просто заставить работать контролирующие органы.