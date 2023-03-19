Казахстанцы голосуют на выборах в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке №267 при Посольстве РК в Узбекистане проходят выборы в Мажилис Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В список избирательного участка включены более 600 казахстанцев, постоянно и временно проживающих на территории Узбекистана. Стремясь поучаствовать в определении будущего страны, граждане РК прибывают в Ташкент из разных уголков Узбекистана.

«Организационно-подготовительные работы для деятельности избирательного участка выполнены в срок. Сегодня с 7 часов утра по плану началось голосование. Отдать свой голос приходят и те казахстанцы, которые находятся в Узбекистане по частным, служебным и туристическим целям. Специально для казахстанцев, находящихся на лечении в санаториях Ташкента, посольством организован трансфер», - прокомментировал начало голосования председатель участковой комиссии Жасулан Искаков.

«Я уроженка Туркестанской области, уже более 25 лет проживаю в Узбекистане. Я люблю свою страну и свой народ и сегодня пришла сделать свой выбор за будущее Казахстана», - сказала в интервью журналистам первая проголосовавшая на избирательном участке Анархан Мадиярова.

Сотрудники Посольства приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности выборов, бесперебойной работы избирательного участка. Гостям оказывался теплый прием, в преддверье праздника Наурыз был накрыт дастархан с национальными угощениями.

Голосование, начавшееся в 7 часов утра, продлится до 20:00 по местному времени.