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Казахстанцы голосуют на выборах в Таджикистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
19 Марта 2023, 12:14
Казахстанцы голосуют на выборах в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – На избирательном участке №272 при Посольстве РК в Таджикистане проходят выборы в Мажилис Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В список избирательного участка включены более 100 казахстанцев, постоянно и временно проживающих на территории Таджикистана. Стремясь поучаствовать в определении будущего страны, граждане РК прибывают в Душанбе из разных уголков республики.

«Наши соотечественники достаточно активно участвуют в выборах. С 7 часов утра на избирательный участок приходят казахстанцы, чтобы сделать свой выбор. В список избирательного участка входят казахстанцы, постоянно или временно проживающие на территории Таджикистана. В основном это работники совместных предприятий, семьи дипломатов, студенты и туристы», - прокомментировал ход голосования председатель участковой комиссии Дархан Кушербаев.

Сотрудники Посольства приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности выборов, бесперебойной работы избирательного участка. Принять участие в выборах могут казахстанцы, достигшие совершеннолетия, для этого необходимо при себе иметь действующий документ, удостоверяющий личность.

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