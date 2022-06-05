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    Казахстанцы голосуют на референдуме в Иордании

    5 Июня 2022, 17:22

    АММАН.КАЗИНФОРМ – Голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК началось на избирательном участке №278, организованном при казахстанском посольстве в столице Иорданского Хашимитского королевства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Избирательный участок начал свою работу в 7 утра по местному времени. К голосованию допущены казахстанские граждане, временно находящиеся или постоянно проживающие в Хашимитском королевстве и обладающие правом голоса.

    Несмотря на то, что воскресенье является рабочим днем в Иордании, так же как и в ряде других стран Ближнего Востока, с самого утра наблюдается активное участие казахстанских избирателей.

    Большинство проживающих в Иордании казахстанцев – это студенты, обучающиеся в местных вузах, а также наши соотечественники, вступившие в брак с иорданскими гражданами.

    Ожидается участие около 80 избирателей, включая сотрудников дипмиссии.

    На 12 часов по местному времени явка составила 32,5 %.

    Также на избирательном участке в Аммане проголосовали Временный поверенный в делах посольства РК в Ливане Е.Калекенов и казахстанский консул в Сирии Б.Арыстан, которые для участия в референдуме прибыли в Иорданию.

    Как отметил Е.Калекенов, учитывая, что сейчас контингент в Ливане небольшой, дипломаты сами приехали в Амман, поскольку это ближайший от Бейрута избирательный участок.

    Ильяс, казахстанский студент одного из вузов Иордании, посетил избирательный участок вместе с детьми.

    Голосование продлится до 20 часов по местному времени, после чего члены избирательной комиссии приступят к подсчету результатов.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Иордания Референдум
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