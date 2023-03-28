Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанцы досрочно вышли в четвертьфинал квалификации к ЧМ до 14 лет

Жанара Мухамедиярова
28 Марта 2023, 20:48
Казахстанцы досрочно вышли в четвертьфинал квалификации к ЧМ до 14 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кучинге (Малайзия) завершился второй игровой день групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition 14&under, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанские юниоры обыграли команду Сингапура со счетом 2:1. В стартовой игре Михаил Мищенко в напряженной борьбе уступил оппоненту - 4:6, 6:3, 3:6. Отметим, что вчера сингапурец победил первого номера австралийцев. Во втором матче Мансур Саинов сравнял счет, обыграв соперника 6:4, 1:6, 6:3. В решающей парной игре Михаил и Мансур принесли команде решающее очко – 6:2, 6:3.

Завтра, 29 марта, сборной Казахстана предстоит сыграть заключительный матч группы против первой сеянной - команды Австралии. В этой игре определится - кто из этих двух сборных выйдет в ¼ финала с первого места. Обе команды уже обеспечили себе досрочный выход в плей-офф.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие