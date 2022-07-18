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Казахстанцы добровольно сдали в полицию свыше 1000 единиц оружия
18 Июля 2022 12:08

Казахстанцы добровольно сдали в полицию свыше 1000 единиц оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За месяц проведения акции казахстанцы добровольно сдали свыше 1000 единиц оружия. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

МВД РК продолжает республиканскую акцию по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

За добровольную сдачу вооружения предусматривается выплата в сумме от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия в зависимости от состояния.

«За месяц проведения акции в полицию добровольно сдано 1272 единицы огнестрельного оружия. Прием предметов вооружения производится в каждом территориальном органе полиции», - пояснила представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

На минувшей неделе полицейские раскрыли в течение суток около 2000 преступлений.


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Автор:
Корреспондент

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