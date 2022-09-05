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    13:17, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанцы добровольно сдали свыше 1,3 тыс. оружия

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел продолжает акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в полицию добровольно сданы 1 320 единиц огнестрельного оружия, более 9 тыс. штук патронов к нарезному оружию», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек на еженедельном онлайн-брифинге.

    По ее данным, в текущем году из республиканского бюджета было выделено 88,7 млн тенге. Акция продолжается в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. В других областях - приостановлена в связи с освоением выделенных денежных средств.

    Ранее сообщалось, что сумма выплат за добровольную сдачу огнестрельного оружия в Казахстане варьируется от 30 тыс. до 306 тыс. тенге за каждую единицу. Это от десяти до ста месячных расчетных показателей. Выплаты зависят от вида оружия и его технического состояния.

    Мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения МВД проводятся с 2008 года. За этот период гражданами добровольно сдано более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 2 млн патронов к нарезному оружию.


    Фото: www.kirovsk.by



    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Правоохранительные органы
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