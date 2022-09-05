Казахстанцы добровольно сдали свыше 1,3 тыс. оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел продолжает акцию по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в полицию добровольно сданы 1 320 единиц огнестрельного оружия, более 9 тыс. штук патронов к нарезному оружию», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек на еженедельном онлайн-брифинге.

По ее данным, в текущем году из республиканского бюджета было выделено 88,7 млн тенге. Акция продолжается в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. В других областях - приостановлена в связи с освоением выделенных денежных средств.

Ранее сообщалось, что сумма выплат за добровольную сдачу огнестрельного оружия в Казахстане варьируется от 30 тыс. до 306 тыс. тенге за каждую единицу. Это от десяти до ста месячных расчетных показателей. Выплаты зависят от вида оружия и его технического состояния.

Мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения МВД проводятся с 2008 года. За этот период гражданами добровольно сдано более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 2 млн патронов к нарезному оружию.

Фото: www.kirovsk.by







