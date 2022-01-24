Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев объявил о предстоящем публичном обсуждении реформирования фонда «Самрук-Казыны», а также сообщил, что граждане Казахстана смогут напрямую участвовать во владении активами фонда. Об этом он написал в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«В качестве базовых принципов определены открытость и подотчетность, устранение барьеров для бизнеса, социальная ответственность и борьба с коррупцией.

Переломным моментом, на мой взгляд, может стать возможность прямого участия граждан Республики Казахстан во владении активами фонда как элемент справедливого распределения национальных богатств», - добавил Саткалиев.

«Все это даёт надежду, что нас слышат, и интересы граждан будут хоть немного приняты во внимание, - отмечает в свою очередь экономист, директор Центра прикладных исследований «TALAP» Рахим Ошакбаев.

«... вопросы будут обсуждаться с бизнес-сообществом в формате открытого диалога в среду, 26 января, с онлайн-трансляцией в социальных сетях.

В случае утверждения нашей программы я готов обеспечить ее успешное внедрение и исполнение. Ждем от вас предложений, которые можно направить на наш корпоративный адрес - usynys@sk.kz. С уважением, Алмасадам Саткалиев», - заключил глава Фонда.