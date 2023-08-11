Казахстанцы чуть охотнее стали вступать в брак
Впрочем, наблюдаемый рост не вселяет большого оптимизма. Дело в том, что текущий уровень апреля-июня – один из самых низких за последние 10 лет. Тут, конечно, стоит оговориться, что во II квартале 2020 года все было куда хуже – 16,6 тысяч единиц. Но этот период выпал на начало пандемии, поэтому не является иллюстративным.
В целом с 2014 года показатель сократился на 20,4% или 7,5 тысяч единиц.
Где стали жениться чаще?
Рост числа браков отмечается в большинстве регионов.
Абсолютные лидеры по годовому приросту – Алматинская (+0,6 тысяч единиц, до 3,4 тысяч единиц) и Карагандинская области (+0,4 тысяч единиц, до 2,3 тысяч единиц). Но обе – в старых границах.
Реже создавать семьи стали жители 5 регионов, в основном южных. Среди них – Алматы (-0,3 тысяч единиц, до 3,2 тысяч единиц).