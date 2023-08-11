Казахстанцы чуть охотнее стали вступать в брак

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во II квартале число официально зарегистрированных браков составило 29,3 тысячи единиц. Это на 6,1%, или 1,7 тысяч единиц, больше, чем годом ранее. Такие данные приводит БНС АСПиР РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Первое кредитное бюро».

Впрочем, наблюдаемый рост не вселяет большого оптимизма. Дело в том, что текущий уровень апреля-июня – один из самых низких за последние 10 лет. Тут, конечно, стоит оговориться, что во II квартале 2020 года все было куда хуже – 16,6 тысяч единиц. Но этот период выпал на начало пандемии, поэтому не является иллюстративным.

В целом с 2014 года показатель сократился на 20,4% или 7,5 тысяч единиц.

Где стали жениться чаще?

Рост числа браков отмечается в большинстве регионов.

Абсолютные лидеры по годовому приросту – Алматинская (+0,6 тысяч единиц, до 3,4 тысяч единиц) и Карагандинская области (+0,4 тысяч единиц, до 2,3 тысяч единиц). Но обе – в старых границах.

Реже создавать семьи стали жители 5 регионов, в основном южных. Среди них – Алматы (-0,3 тысяч единиц, до 3,2 тысяч единиц).