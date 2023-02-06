Казахстанцы чаще стали пытаться дать взятку полицейским

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек сообщила об увеличении количества выявленных полицией нарушений ПДД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общее количество выявленных нарушений правил дорожного движения только по Астане возросло до 23,8 тысячи. Это говорит о том, что полицейские, зная о проведении проверок, во всех обратившихся видят потенциальных проверяющих и добросовестно выполняют свои обязанности», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД, говоря о проведенных проверках полицейских на добропорядочность.

По ее словам, с началом запуска пилотного проекта отмечается также рост сообщений от сотрудников полиции о попытках дачи им взяток.

«В январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в три раза. В настоящее время каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор полиции, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию, либо ее выгружают в центры оперативного управления для реагирования», - добавила представитель МВД, напомнив, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.