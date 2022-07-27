27 Июля 2022 15:23

Казахстанцы будут судить матч Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 июля состоится ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА между командами Чукарички (Сербия) и Расинг Л (Люксембург), судить который будут рефери из Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Главный судья – Булат Сариев (Уральск). Ассистенты – Сергей Васютин (Алматы) и Сергей Калачев (Атырау). Четвертый судья – Эльвира Нурмустафина (Темиртау).

Матч пройдет на стадионе «Баново брдо» (Белград, Сербия).





Фото: kff.kz