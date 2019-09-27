Казахстанцы будут праздновать День хлеба и День работников сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два новых праздника будут праздновать казахстанцы в октябре и ноябре – День хлеба и День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению Правительства, вносится изменение и дополнение в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан». К азахстанцы будут праздновать День хлеба – 16 октября и День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в третье воскресенье ноября.

Текст постановления опубликован в номере «Казахстанской правды» от 26 сентября 2019 года.

Постановление Правительства Республики Казахстан

Астана, Үкімет Үйі от 16 сентября 2019 года №691

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан»

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., №53, ст.343) следующие изменение и дополнение:

В перечне праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

Дополнить пунктом 36-2 следующего содержания:

«36-2. День хлеба – 16 октября»;

Пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября»

2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

А.МАМИН