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вчера 23:45
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Казахстанцы будут праздновать День хлеба и День работников сельского хозяйства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два новых праздника будут праздновать казахстанцы в октябре и ноябре – День хлеба и День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, передает МИА «Казинформ».
Согласно постановлению Правительства, вносится изменение и дополнение в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан». К азахстанцы будут праздновать День хлеба – 16 октября и День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в третье воскресенье ноября.
Текст постановления опубликован в номере «Казахстанской правды» от 26 сентября 2019 года.
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 16 сентября 2019 года №691
О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан»
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., №53, ст.343) следующие изменение и дополнение:
В перечне праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
Дополнить пунктом 36-2 следующего содержания:
«36-2. День хлеба – 16 октября»;
Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября»
2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан
А.МАМИН
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