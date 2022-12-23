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Казахстанцы будут получать SMS о перечислении пенсий, пособий и соцвыплат

23 Декабря 2022, 21:50
Казахстанцы будут получать SMS о перечислении пенсий, пособий и соцвыплат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для удобства получателей социальных выплат, а также улучшения процесса оповещения, госкорпорацией «Правительство для граждан» реализован сервис по отправке SMS-уведомлений для услугополучателей с предоставлением информации о перечислении выплат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Ранее граждане получали SMS-уведомления только о назначении пенсий, пособий и социальных выплат. Теперь гражданам, подавшим заявление на выплату пенсий, пособий социальных выплат и единовременных выплат из Республиканского бюджета и социальных выплат из государственного фонда социального страхования, будет направлено 2 SMS-уведомления: о назначении и о перечислении выплат. В тексте первого сообщения клиентам приходит уведомление: «Уважаемый ИИН! Принято решение о назначении пенсии и пособии. Уведомление о перечислении денежных средств на Ваш банковский счет будет направлено дополнительно». В тексте второго сообщения будет написано: «Уважаемый ИИН! На ваш банковский счет «Наименование банка» перечислены денежные средства «наименование выплаты», - пояснили в корпорации.


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