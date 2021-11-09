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Казахстанцы Бублик и Голубев сыграют на заключительном турнире АТР в Швеции
9 Ноября 2021 10:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подходит к завершению теннисный сезон 2021 года. Стали известны результаты жеребьёвки турнира Stockholm Open, который примет Стокгольм (Швеция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстан на турнире представят двое атлетов: Александр Бублик в одиночном разряде, и Андрей Голубев, который выступит с Александром Бубликом - в парном разряде.
В одиночном разряде Александр Бублик в первом матче встретится с французом Артюром Риндеркнешом.
В парном разряде дуэт Голубев/Бублик будут противостоять балканскому дуэту - Томиславу Бркичу (Босния и Герцеговина) и Никола Касичу (Сербия).
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