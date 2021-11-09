+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: -0 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанцы Бублик и Голубев сыграют на заключительном турнире АТР в Швеции

9 Ноября 2021 10:12
Поделиться:
Казахстанцы Бублик и Голубев сыграют на заключительном турнире АТР в Швеции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подходит к завершению теннисный сезон 2021 года. Стали известны результаты жеребьёвки турнира Stockholm Open, который примет Стокгольм (Швеция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Чемпионка по стрельбе из традиционного лука открыла в Костанае школу
Павлодарские дети выиграли чемпионат РК по таеквондо Актоты Раимкулова приняла победителей и призеров чемпионата мира по боксу Елена Рыбакина улучшила позиции в рейтинге WTA

Казахстан на турнире представят двое атлетов: Александр Бублик в одиночном разряде, и Андрей Голубев, который выступит с Александром Бубликом - в парном разряде.

В одиночном разряде Александр Бублик в первом матче встретится с французом Артюром Риндеркнешом.

В парном разряде дуэт Голубев/Бублик будут противостоять балканскому дуэту - Томиславу Бркичу (Босния и Герцеговина) и Никола Касичу (Сербия).

Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Чемпионка по стрельбе из традиционного лука открыла в Костанае школу
Павлодарские дети выиграли чемпионат РК по таеквондо
Актоты Раимкулова приняла победителей и призеров чемпионата мира по боксу
Елена Рыбакина улучшила позиции в рейтинге WTA
Популярное
1 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
2 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
3 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
4 Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
5 В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
6 Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
Читайте также
Казахстанские спортсменки стали чемпионками I тура Суперлиги по настольному теннису в России
Казахстанцы заняли свои рекордные позиции в рейтинге ATP
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив