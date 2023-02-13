Казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во всех регионах Казахстана организованы пункты приема помощи пострадавшим в Турции. Активные граждане, волонтеры ведут учет помощи, сортируют, упаковывают все собранные вещи. Затем автотранспортом доставляются в Посольства и Консульства Турецкой Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

По состоянию на 13 февраля, в регионах собрано 150 тонн гуманитарной помощи (город Алматы – 4 тонны, Алматинская область – 68 тонн, Туркестанская область – 25 тонн, Шымкент – 50 тонн, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Улытауская области – 3 тонны), из них 75 тонн (Туркестанская область и город Шымкент) направлены в Турцию, также 32 млн тенге были собраны и перечислены непосредственно в Фонд AFAD.

Также, казахстанцами отправлены 114 национальных юрт.

Блогеры, предприниматели, волонтеры и общественники, журналисты и просто активные граждане, никто не остался в стороне.

К примеру, если молодой предприниматель и блогер из Туркестана Асхат Нурлыбаев (@askhat_nurlybaev) и Павлодарский блогер Айдос Шайхислам (@kazakhstan_shaikhislam) активно ведут работу по сбору средств на страничках в Instagram, то волонтерами Жамбылской области собрано 17 фур помощи, которые планируется направить в консульство Алматы.

В свою очередь большую работу организовали Национальная волонтерская сеть и Общество Красного Полумесяца Казахстана по сбору гуманитарной помощи.

Волонтеры сообщают, что первый этап работы по оказанию помощи завершается.

Вся работа ведется совместно с Посольством Турецкой Республики в Казахстане.

Ранее сообщалось, что первые юрты начали устанавливать казахстанцы в Кахраманмараше.

Фото: t.me/aqparatqogam