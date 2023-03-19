Казахстанцы активно голосуют на выборах в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Баку, открытый при Посольстве РК в Азербайджане, избирательный участок № 262 принимает соотечественников с 7 утра, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательный процесс организован на хорошем уровне, созданы все условия для выражения гражданской позиции избирателей.

Работу участка контролируют наблюдатели из Парламентской Ассамблеи СНГ.

По данным консульского отдела, в выборах принимают участие более 140 граждан РК, постоянно и временно проживающих в Азербайджане. Среди них те, кто приезжает на избирательный участок из других городов. А что касается граждан, которые находятся в стране в официальных, личных и туристических целях, то они тоже проявляют неравнодушие к акции.

В целом наблюдаются политическая активность и интерес со стороны соотечественников.

«Граждане Казахстана, состоящие на консульском учете, и соотечественники, находящиеся в этот день в Баку по разным причинам, в том числе и в рамках служебных командировок, имеют возможность проголосовать на этом избирательном участке. В настоящее время выборы проходят без нарушений, соблюдаются все требования в соответствии с избирательным законодательством», - сообщил председатель избирательной комиссии Жандос Нурмухамбетов.

Голосование на избирательном участке продолжится до 8 часов вечера по местному времени.

Напомним, голосование на избирательных участках, образованных при загранучреждениях РК, проводится только по партийным спискам кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента. Для голосования гражданам необходимо предъявить члену комиссии документ, удостоверяющий личность.